BTL 2020 cancelada. Mas pondera-se feira para promover o Turismo em Portugal

A BTL 2020 não vai acontecer, confirmou a Fundação AIP (Associação Industrial Portuguesa), responsável pelo evento, a maior feira de turismo de Portugal e que anualmente recebe cerca de 70 mil pessoas, mas deixa no ar a hipótese de se realizar um evento de promoção do turismo em Portugal.

“Devido à situação mundial que se vive actualmente com a pandemia da covid-19, e seguindo as recomendações da DGS – Direcção Geral de Saúde e da OMS – Organização Mundial de Saúde”, refere a Fundação AIP (Associação Industrial Portuguesa) em comunicado, fica cancelada a Bolsa de Turismo de Lisboa, prevista inicialmente para 11 a 15 de Março e que a 5 de Março foi adiada para finais de Maio (27 a 31).

“Após auscultar diferentes parceiros e entidades públicas e privadas do sector do Turismo”, adianta a entidade, esta “concluiu que, face ao cenário evolutivo da pandemia, continuam a não estar reunidas as condições para poder assegurar a realização” do certame.

“Conscientes do impacto desta decisão”, os organizadores deixam uma nota de esperança renovada para o próximo ano, avançando já uma data para a edição de 2021: 3 a 7 de Março na FIL, no Parque das Nações, Lisboa.

“Com esta nova data ficam asseguradas as melhores condições para o restabelecimento das dinâmicas geradas pelo maior evento do sector do turismo em Portugal e de promoção dos principais produtos e serviços que o compõem assim como para a participação de visitantes e oradores nacionais e internacionais”, asseguram.

Com o mundo global das viagens em suspenso, a fundação aproveita o comunicado para manifestar “a sua disponibilidade” para trabalhar com as “entidades a quem incumbe a promoção do turismo em Portugal,” para “estudar a viabilidade de “organizar um evento dedicado exclusivamente à promoção, suporte e apoio ao turismo em Portugal que permita minimizar os impactos económicos decorrentes da covid-19”.

Sem avançar outros pormenores, a fundação sugere que esta mini BTL apenas dedicada a Portugal poderá decorrer ainda durante este ano, com a ressalva de que o evento teria de estar obrigatoriamente "sujeito às condicionantes do quadro legal vigente” no âmbito das medidas de contingência e segurança face à pandemia.

Para a edição da BTL 2020 estavam previstos cerca de 1500 expositores de 67 destinos internacionais. Eram esperados mais de 70 mil visitantes. O Porto e Norte era o destino nacional em destaque, Anadia o município do ano e a República Dominicana o destino internacional convidado.