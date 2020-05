EuroBic lucra 60 milhões entre arresto e venda

O Eurobic apresentou no início da semana as contas de 2019, com lucros de 61 milhões de euros, um acréscimo de 44% face ao resultado do ano anterior. Em simultâneo, foi confirmado que a posição accionista de 42,5% de Isabel dos Santos tinha sido alvo de arresto por parte da justiça, a pedido dos tribunais angolanos. A medida destina-se a bloquear todos os movimentos que envolvam os seus activos em Portugal, o que, para já, interrompe a venda das acções de Isabel dos Santos ao Abanca, que negoceia o controlo do EuroBic.

