Um treino para quem sente falta do ginásio

Os treinos do Outdoor Training Camp (OTC), como o próprio nome indica, não aconteciam dentro de um ginásio, mas nem por isso passaram incólumes pela pandemia do novo coronavírus.

Antes de a pandemia começar, os treinos bi-diários do OTC juntavam até 70 pessoas no Parque da Paz, em Almada, Setúbal. Com a expansão da covid-19, o dever de confinamento e a proibição de ajuntamentos, a prática transitou para as redes sociais, onde os personal trainers lançam desafios diários e fazem dois lives semanais.

Agora, em fase de desconfinamento, os treinadores do OTC estão ainda a tentar perceber como vai ser o futuro. João Cruz, um dos personal trainers do projecto, explica ao PÚBLICO que a ideia, para já, será voltar aos treinos nas próximas semanas, restringindo o número de pessoas em cada actividade e pensando treinos sem material. Até lá, continuam presentes nas redes sociais e lançaram o desafio aos leitores do PÚBLICO.

Apresentam-nos neste vídeo um treino com intensidade média-alta que pode fazer em qualquer sítio, só com a ajuda de uma cadeira e de uma carga adicional à sua escolha: uma palete de leite ou de água, uma mochila com peso ou aquilo que tiver mais à mão.