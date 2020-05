Uma estátua para a “Esfinge”

Um monumento para um monumento: a cidade francesa de Saint-Étienne vai homenagear a “Esfinge”, como ficou conhecido Robert Herbin, pela sua longa ligação e conquistas obtidas ao serviço do clube da cidade, num trajecto que começou aos 18 anos, como jogador, e se prolongou por várias décadas. Herbin, que morreu no dia 27 de Abril, aos 81 anos, foi o treinador que fez do Saint-Étienne uma potência em França e na Europa, um nome a ser temido nos relvados um pouco por todo o continente, durante as décadas de 1960 e 1970.

