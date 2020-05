Todos os estados dos EUA já deram luz verde ao golfe

Um dia depois de alertar os golfistas de que jogar golfe infringiria a lei, o governador do Massachusetts, Charlie Baker, deu o dito por não dito e deixou que os 377 campos de golfe do seu estado pudessem abrir com efeitos imediatos. É o último dos 50 estados dos Estados Unidos da América a agendar a reabertura de golfe no estado.

As restrições à prática da modalidade no Massachusetts (nenhuma operação do clube, apenas caminhadas, tee time espaçados em 15 minutos, driving range e putting green fechado, os golfistas devem permanecer nos seus carros até serem chamados para o tee) são semelhantes às instituídas em 16 estados que passaram de fechados para aberturas agendadas nas últimas duas semanas.

Outro desenvolvimento veio do condado de Los Angeles – o mais populoso da Califórnia –, abrindo caminho para que mais de 100 campos de golfe possam retomar as operações desde ontem 8 de Maio. Com essa decisão, o golfe poderá ser jogado neste fim-de-semana em todos os 58 municípios da Califórnia, que possui o segundo maior número de campos de golfe de qualquer estado dos EUA.

Com todos os 50 estados americanos a permitirem o jogo em algumas ou todas as cidades e municípios, a National Golf Foundation estima que mais de 90 por cento dos campos serão abertos em todo o país até 17 de Maio.

Oficialmente, New Hampshire será o último estado a abrir totalmente o golfe, A 11 de maio. Antes disso, enquanto a maioria dos estados do país mantinha os campos de golfe abertos, para vários estados mais atingidos pela pandemia os campos estiveram fechados desde o final de Março. Na melhor das hipóteses, apenas equipas restritas foram autorizadas a permanecer nos mesmos para assegurar as condições de manutenção mínimas.

O golfe sempre esteve bem posicionado para estar entre as primeiras actividades a serem retomadas durante este período de crise pandémica – desde que com modificações operacionais e salvaguardas para jogadores e funcionários. Isso foi claramente evidenciado recentemente, à medida que mais estados e municípios diminuíram as restrições, em conjunto com a diminuição das taxas de crescimento de coronavírus e a melhor adesão do público às práticas de distanciamento social.

Em termos competitivos, o PGA Tour agendou em meados de Abril o regresso dos torneios para Junho, começando com o Charl Schwab Challenge, de 11 a 14, no Colonial Country Club, em Fort Worth, Texas. Sem espectadores.

