Eleições no FC Porto podem durar dois dias

As eleições do FC Porto, cujo sorteio das listas foi este sábado realizado, poderão não ficar concluídas em apenas um dia, como consequência das restrições impostas pelas medidas de combate à pandemia de covid-19, tendo ficado em aberto a possibilidade de ocorrerem nos próximos dias 6 e 7 de Junho.

O acto eleitoral, de acordo com o estabelecido pela Mesa da Assembleia Geral do clube, juntamente com os representantes das respectivas candidaturas, determinou a seguinte ordem, com Pinto da Costa a liderar a Lista A, Nuno Lobo a B e José Fernando Rio a C, para além da lista independente ao Conselho Superior (D).