Campeonato de hóquei em patins terá novo formato em 2020-21

Enquanto não se define o formato que vai ser adoptado para as subidas e descidas de escalão, a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) avançou com a reformulação do campeonato da I divisão de hóquei em patins. Na prática, em 2020-21 mantêm-se as mesmas 14 equipas em prova, mas o campeão será decidido através de um play-off. Para além disso, foi anunciada a criação de uma nova competição a realizar no fim da primeira volta.

Com os campeonatos dados como encerrados, sem que sejam coroados campeões, foi proposta a realização de uma “liguilha” para se proceder às promoções e despromoções, quer no acesso à I divisão, quer no acesso à II. Essa espécie de tira-teimas, que não tem ainda data concreta (embora se preveja que aconteça em Setembro), foi a solução preferida pela FPP para resolver o caos gerado pela paragem forçada, em detrimento de um possível alargamento.

Contra a ideia de um alargamento, valeu o argumento de que significaria mais jogos, mais deslocações, mais despesas num ano que se afigura difícil para as modalidades nacionais. Mas o novo modelo agora aprovado para a I divisão trará, à partida, um calendário ainda mais pesado para a maioria dos clubes. Isto porque os emblemas terão de completar a fase regular (26 jogos) e partir depois para um play-off de campeão (no caso dos oito primeiros classificados, com decisões à melhor de três e de cinco jogos).

Acresce a este aumento o calendário da nova prova, que será uma espécie de troféu de Inverno. Ainda sem designação oficial, a competição anunciada pela FPP envolverá os oito primeiros da tabela no final da primeira volta do campeonato, devendo disputar-se em formato concentrado logo após a primeira metade da Liga.