Vozes de África no Dia da Europa

Se a pandemia da covid-19 tem afectado inúmeros países, entre os economicamente mais vulneráveis está Cabo Verde. A sua economia depende do turismo, das remessas de emigrantes, do sector informal e da cultura, e tudo isso parou devido ao coronavírus. Alertando para este facto, a delegação da União Europeia naquele arquipélago diz que não tem poupado esforços para “apoiar o país na mitigação das consequências da pandemia que vivemos.” E, integrado nesses esforços, promove este sábado, Dia da Europa, um concerto online com Djodje, a dupla Rapaz 100 Juiz, os Mi Casa e os grupos cabo-verdianos 7 Luas Maio Band e Brava 7 Luas Band, criados ambos no âmbito do festival internacional 7 Sóis 7 Luas. Djodje, nascido em 1989 na cidade da Praia, tem-se notabilizado a solo ou na banda TC, tendo esgotado dois coliseus e o Campo Pequeno em Portugal, respectivamente em 2017 e 2019. Rapaz 100 Juiz é uma dupla de hip-hop formada na Assomada, em 2006, por Péricles Costa (PNC) e Carlos Monteiro (CMC), enquanto os Mi Casa são um grupo sul-africano formado em Joanesburgo, em 2011, e composto por Dr. Duda (produtor e pianista), J’Something (vocalista e guitarrista, João da Fonseca de seu nome e nascido em Portugal) e Mo-T (trompetista). O concerto será transmitido via Facebook e Instagram (@ueemcv) às 20h de Portugal (15h em Boston, Estados Unidos; 18h em Cabo Verde; e 21h no Luxemburgo e na África do Sul).

Continuar a ler