Morreu Little Richard, o genial e exuberante arquitecto do rock’n’roll

Nascido Richard Wayne Penniman a 5 de Dezembro de 1932 em Macon, na Georgia, imortalizou-se enquanto Little Richard. O cantor de ‘Tutti-frutti’, ‘Long tall Sally’, “Rip it up”, “Lucille” ou “Good golly miss Molly” morreu este sábado, aos 87 anos, confirmou o seu filho, Danny Penniman, à Rolling Stone. As causas da morte não foram reveladas.

A forma enérgica de atacar o piano, usado como arma percussiva, a forma febril como cantava e a exuberância com que se apresentava em palco fizeram dele uma estrela. Estrela foi a partir de 1956, quando editou ‘Tutti-frutti’, o primeiro de muitos êxitos que ganharam estatuto de verdadeiros standards do rock'n'roll, alicerces sobre o qual todo o género se construiu. Antecedeu Elvis Presley, foi influência marcante para os Beatles, que gravaram várias das suas canções, para Elton John, que decidiu que seria pianista depois de o ver e ouvir, para David Bowie — equiparou a primeira audição de ‘Tutti-frutti’ a ouvir a voz de Deus -, para Prince, que bebeu inspiração na forma como se definiu visualmente na androginia de Richard — “eu já vestia púrpura muito antes de ti”, disse Richard certa vez, de forma amistosa, ao autor de Kiss.

Apesar de uma carreira que, em termos criativos e de sucesso comercial, nunca recuperou o ponto alto daquele início fulgurante no final dos anos 1950, Little Richard manteve-se, década após década, concerto após concerto, como um ícone vivo e vibrante, uma representação perfeita do som, da rebeldia, sentido marginal (e de espectáculo) do rock'n'roll.