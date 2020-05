Um “brainstorming colectivo” que nasceu de um espectáculo interrompido

A pandemia veio interromper um momento particularmente significativo para o Ballet Contemporâneo do Norte (BCN): a criação do espectáculo Iniciação, que iria assinalar os 25 anos da companhia com a participação de Elisa Worm (n. 1939), sua fundadora e ex-bailarina do Ballet Gulbenkian. Este sábado, dia em que a peça se iria estrear no Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, o BCN inaugura um outro projecto. (RE=)Iniciação apresenta online uma série de propostas que resultaram de uma open call lançada em finais de Março e dirigida a artistas, formadores e técnicos de todo o país, de diferentes disciplinas.

