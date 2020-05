PÚBLICO em casa chega a Braga, Coimbra, Viseu e Almada

Os leitores do PÚBLICO dos municípios de Braga, Coimbra, Viseu e Almada vão poder receber as edições impressas de fim-de-semana (sexta, sábado e domingo). É um segundo passo de uma estratégia que o jornal desenvolveu e está a aplicar em Lisboa e Porto, embora nestas cidades a distribuição domiciliária seja possível todos os dias. Para o futuro próximo, está em análise alargar a entrega de jornais dos dias de semana nestas e também em outras cidades do país.

Os esforços pioneiros do PÚBLICO para alargar o mecanismo de entrega do jornal impresso ao domicílio justificam-se não apenas pela redução do número de postos de venda provocada pela covid-19, mas também pelas medidas de confinamento decretadas pelo Governo e pelas autoridades sanitárias, garantindo que todos os leitores, incluindo os que integram grupos de risco, possam ter acesso ao seu jornal sem terem de sair de casa. O acolhimento desta iniciativa por parte dos leitores de Lisboa e Porto justifica, na perspectiva do PÚBLICO, a sua extensão a outros pontos do país.

Nem todos os leitores das áreas eleitas para a distribuição do jornal impresso em casa são elegíveis – essas áreas correspondem aos centros urbanos. Uma condição fundamental para se poderem registar no programa é disporem de caixas de correio no exterior dos edifícios, seguranças ou porteiros nos prédios. Uma vez que a distribuição é feita de madrugada, é indispensável que existam estas possibilidades. Os jornais são entregues com uma protecção de plástico facilmente extraível, o que reforça a segurança dos leitores.

As cidades agora abrangidas pelo programa de entrega representaram, em média, no ano passado, aproximadamente 13% das vendas da edição impressa do PÚBLICO. A segurança e o conforto que esta iniciativa garante, permite dar resposta a todos os leitores que continuam a procurar no PÚBLICO a informação de referência que faz falta. Para já aos fins-de-semana, em breve, com muita probabilidade, todos os dias. Os leitores podem fazer as suas subscrições em https://www.publico.pt/edicaodiaria/em-casa ou pelos telefones 808 200 095 e 936 877 742. ​.