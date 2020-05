Pais consideram que aprendizagens foram “defendidas”, mas queixam-se de falta de comunicação

Cerca de 71% das 5193 famílias inquiridas pela Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) considera que as medidas adoptadas desde que as escolas encerraram “defendem as aprendizagens” dos alunos. Os resultados preliminares do inquérito, que poderá continuar a ser respondido, foram divulgados nesta quinta-feira pela Confap. A versão final será divulgada no próximo dia 11.

