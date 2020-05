Mãe que colocou filho bebé no ecoponto acusada de tentativa de homicídio

O Ministério Público acusou de tentativa de homicídio qualificado a mãe que colocou o filho recém-nascido no interior de um ecoponto junto à estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa.

O caso deu-se em Novembro passado e chocou o país. Com 22 anos e grávida de 36 semanas, a progenitora morava com o namorado num acampamento de sem-abrigo nas imediações da discoteca Lux. A 4 de Novembro, e após o nascimento, que escondeu de toda a gente, “colocou o recém-nascido dentro de um saco plástico, juntamente com os demais tecidos expelidos no momento do parto e colocou-o no interior de um ecoponto amarelo, abandonando, de seguida, o local”, descreve uma nota informativa da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

“A arguida ocultou sempre a sua gravidez, e decidiu ter o seu filho sem qualquer assistência hospitalar e sem dar conhecimento a ninguém, sempre com o intuito de lhe tirar a vida imediatamente após o seu nascimento, escondendo de todos o que tinha feito”, acrescenta o mesmo comunicado, sublinhando que o bebé só não morreu por acaso, uma vez que o seu choro dentro do ecoponto chamou a atenção de outros sem-abrigo que ali passaram, e que o salvaram retirando-o do local.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fizeram-no quando a criança já se encontrava há mais de 15 horas no lixo. E se correu o risco de morrer por hipotermia, também é verdade que as baixas temperaturas que se faziam sentir podem ter evitado que se esvaísse em sangue, uma vez que o cordão umbilical não tinha sido devidamente fechado.

De nacionalidade cabo-verdiana, a mãe da criança encontra-se em prisão preventiva.