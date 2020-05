Há mais 75 mil desempregados do que em Abril do ano passado

O ministro das Finanças reconheceu, esta quinta-feira, que já existem sinais claros de dificuldades provocadas pela pandemia de covid-19 no país, destacando, entre outros, os índices de desemprego. Mário Centeno revelou que, em comparação com Abril de 2019, existem agora mais 75 mil inscritos nos centros de emprego.

“É preciso retomar a actividade económica. Temos indicadores que reflectem já isso [as dificuldades] hoje. É evidente que o número de trabalhadores cujas empresas acederam a layoff é muito grande. Foi uma enorme ‘almofada de protecção’ ao emprego que conseguimos montar em tempo recorde face à severidade da crise, mas há números que já vão fugindo a estas ‘almofadas’. Os do desemprego, que mostram um número significativo. Estamos a falar de um aumento do número de registados no centro de emprego de 75 mil [pessoas] face a Abril do ano passado”, adiantou o ministro Mário Centeno, em entrevista à RTP3.

O também presidente do Eurogrupo acredita que a crise económica, por estar directamente ligada à pandemia, seguirá as oscilações da curva epidemiológica, adiantando que o travão colocado à actividade económica em Abril poderá ter um impacto de 6,5% no produto interno bruto de 2020.

“As quebras de actividade em Abril podem ter retirado ao PIB anual cerca de 6.5%, em 30 dias úteis. Um valor muito significativo. Podemos estar a observar uma queda, em termos nominais, superior aos 15 mil milhões de euros em termos anuais.

O retrato das dificuldades que o país poderá atravessar nos próximos meses foi traçado ao longo da entrevista, mas Mário Centeno considera que o achatamento da curva epidemiológica deve ser vista como uma prioridade, antes de começar a ser pensado o verdadeiro custo económico da pandemia.

“Neste momento, não é tempo de pensar na factura. Temos de combater a crise, na primeira dimensão que foi sanitária e atingiu o mundo, na sua quase totalidade, de forma violenta. Devemos estar orgulhosos da forma como o fizemos. Os resultados mostram o sucesso dessa nossa acção que é absolutamente colectiva e requereu um grande esforço no nosso serviço nacional de saúde, muito bem entendido por todos os profissionais do sector e portugueses. Os resultados da curva epidemiológica estão a melhorar.”

Mas quando é que Portugal vai voltar aos valores registados antes do surto? "Prevemos que, ao longo do ano de 2022, estejamos a recuperar os níveis de actividade de 2019”, respondeu taxativamente Mário Centeno, adiantando que os apoios providenciados pela União Europeia serão fortes e proporcionais às carências dos diferentes países. O país poderá receber, a partir do dia 1 de Junho, mais de mil milhões de euros dos apoios estabelecidos pela Comissão Europeia.

Quanto à crise vivida pela TAP, não há cenários impossíveis – incluindo o da nacionalização –, mas o assunto ainda terá de ser avaliado e discutido nos próximos dias. Apesar dessa indefinição, Mário Centeno deixou algumas garantias: “A TAP tem um papel estratégico insubstituível. A responsabilidade financeira com que o Governo tratou nos últimos quatro anos todas estas questões vai manter-se. O respeito pelo dinheiro dos contribuintes é algo inviolável e vai obviamente ser levado em conta.”