A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Ana Carvalho - Vira de Serpins

Viemos para aqui, Serpins, há dois meses; mal nos instalámos, caiu a pandemia, a clausura. Fomos conhecendo , serviço a serviço, pessoas que nos ajudavam e comunicando com os poucos amigos que aqui tínhamos. Decidi criar uma página de memórias presentes para um futuro próximo e fomos gravando o que pudemos por aqui: o vizinho Pedro Alípio, o rapper da Lousã que vai de autocarro, o moinho do Ti Júlio Moleiro. De resto, pouco sabíamos — ainda não conhecíamos ninguém do Rancho Folclórico. Um dia, porém, em passeio vimos que havia aulas de concertina numa casa ao lado da sede do rancho, nem sabíamos quem era o professor. Mas as notícias correm depressa e o Luís Carvalho veio ter connosco — tem uma oficina de motos e dá aulas de concertina, tudo de ouvido, pois não sabe música. A sua mãe também cantava e assim esta semana, com o processo de gravar à janela, lá fomos gravar o Luís e a mãe Ana, que afinal era de Vila Nova do Ceira, mas veio muito cedo para Serpins. É ex-vizinha da minha sogra-avó, que também já gravámos. E o plano é este, pouco a pouco vamos mapeando, vamos conhecendo e gravando. Estamos abertos a tudo e a gravar toda a gente, todas as estórias, as receitas, as rezas, os saberes. Agora recebendo quem se grava e também à janela. É disto que nos alimentamos, de estórias, de sons, de vida. Estamos aqui e gravamos. Um dia teremos a tal aplicação móvel que possibilitará a visita guiada sonora a este espólio todo; até lá, precisamos de gravar.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.