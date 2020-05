Universitários de Aveiro ajudam alunos do ensino básico nos estudos

A pandemia de covid-19 continua a marcar o final deste ano lectivo e, desta feita, são os estudantes da Universidade de Aveiro que se oferecem para ajudar os alunos com mais dificuldades. O projecto Aveiro É Nosso, da Associação Académica, está desde a semana passada a angariar voluntários de todas as faculdades para prestar apoio ao estudo gratuito à distância a crianças do 1.º ao 9.º ano que estudem em Aveiro, Águeda ou Oliveira de Azeméis – e também procuram material tecnológico para doar aos que mais precisem.

Ao P3, António Alves, presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), conta que há muito que o projecto criado em 2013, que “tem como principal objectivo a ligação entre os estudantes da universidade e as comunidades da cidade”, procurava aprofundar numa “vertente social que ainda não tinha sido explorada em pleno”. O foco estava traçado, mas foi a pandemia que deu o mote. “Chegou-nos feedback de que os jovens estavam a ter dificuldades no acompanhamento ao estudo durante esta transição para o ensino à distância e vimos aqui um espaço de actuação que poderíamos colmatar — assim se abriu a iniciativa de apoio ao estudo.” Uma ideia que também foi replicada por um outro grupo, o Universitários contra a Pandemia.

No projecto aveirense, os voluntários recebem directrizes e acompanhamento de professores do departamento de Educação e Psicologia; a componente científica “está na linha dos manuais utilizados pelas escolas em que os jovens estão inseridos, para não haver desalinhamento com a referência da aprendizagem”. António realça ainda que é um apoio “personalizado, particular e mais próximo”, mas que não procuram, “de alguma forma, conotá-lo como explicações": “É um esclarecimento de dúvidas, não queremos sobrepor-nos aos professores dos jovens”.

Actualmente, têm mais de 150 voluntários para 60 jovens à procura de apoio, “o que é um bom sinal”. “O curso com mais voluntários é Educação Básica e, em seguida, das diversas áreas das Ciências, de Matemática e do departamento de Línguas.” Jovens do 3.º ciclo têm-se revelado “o público-alvo”; quanto aos dos restantes ciclos, a AAUAv tem tentado chegar aos pais ou tutores das crianças, “uma vez que são quem procurarão o apoio”.

Em parceria com o Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro, é também possível doar dispositivos electrónicos antigos, como computadores e tablets, a alunos mais carenciados das três localidades, através da plataforma do projecto Aveiro É Nosso. Antes de chegar ao destinatário, voluntários da área de informática preparam o equipamento para que fique optimizado para o ensino à distância.

Para o futuro, há o plano de continuar as sessões de apoio ao estudo presencialmente, nos espaços da AAUAv, em sessões agendadas – “porque podemos ter aqui um papel de partilha de conhecimento”. “Quando começámos a pensar de que forma poderíamos iniciar projectos de cariz social, ficou muito claro que queríamos que o projecto que abraçássemos não morresse aqui”, diz António. “Está muito na linha da ligação, dos estudantes universitários às cidades. Temos uma oportunidade de retribuir a Aveiro aquilo que recebemos quando nos acolhe.”