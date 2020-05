Covid-19: comprar fotografia para matar a fome em Cabo Verde

Os efeitos negativos da pandemia de covid-19 já atingem, em força, os cidadãos de Cabo Verde. E nos assentamentos informais de Alto de Bomba, Covada de Bruxa e Fernando Pó, na periferia de Mindelo, na ilha de São Vicente, as vidas dos moradores encontram-se "em suspenso". "O dia de trabalho começa às 7h", descreve a organização do Movimento Bodji, em comunicado dirigido ao P3. "Faz-se uma pausa às 10h para a primeira refeição do dia, o bodji, que é a única até ao final do dia de trabalho." Mas, devido à pandemia, "a pausa tornou-se demasiado longa". A fome começa, por isso, a pesar sobre os moradores.

No sentido de amortecer o impacto económico da covid-19, e apoiar 800 famílias em situação de risco alimentar dos referidos bairros, um conjunto de seis fotógrafos reuniu algumas imagens cuja receita da venda online reverte, por inteiro, a favor de quem mais precisa. A iniciativa partiu de moradores, da equipa do projecto Outros Bairros – financiado pelo Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades do Ministério das Infrastruturas e Ordenamento do Território e Habitação de Cabo Verde – e dos fotógrafos Marcelo Londono, Queila Fernandes, Ângelo Lopes, Diogo Bento, Grace Ribeiro e Jakob Kling.

É possível contribuir para a distribuição de alimentos em 425 lares de Alto da Bomba, 240 em Fernando Pó e 101 em Covada da Bruxa através da compra destas obras, mas também a partir de donativos. Mais informações estão disponíveis no site do projecto.