Sobrevivem os que melhor se adaptam

A célebre frase de Charles Darwin contextualiza muito bem esta nova realidade “na natureza não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que melhor se adaptam às circunstâncias”. Acrescentaria, e que melhor as conhecem.

Muito se tem falado sobre o número médio de pessoas infetadas por cada doente, o famoso “R0”, como fundamento para determinar o momento em que é possível levantar as restrições impostas para controlo deste surto epidemiológico, assim como as medidas de prevenção que devem ser implementadas.

As medidas de confinamento mais restritivas foram fundamentais para preparar a sociedade para esta nova realidade, assegurar a capacidade dos hospitais e criar medidas que permitam a saída do isolamento sem pôr em causa o sistema de saúde. Mas não tenhamos ilusões, sem imunidade de grupo e sem vacina é muito difícil impedir que a quantidade residual de vírus que se encontre a circular na população desencadeie uma nova onda epidémica. A acrescentar a possibilidade de novos casos importados, tendo em conta a dessincronização da pandemia nos vários continentes. O vírus continuará a circular e à espera de uma nova oportunidade. E não podemos ficar eternamente confinados. Como sabemos, as questões económicas, de saúde mental e as situações clínicas pendentes, entre outras, impõem a necessidade de levantamento do confinamento. O nosso papel na sociedade é fundamental para que possamos sair do isolamento de forma segura.

O propósito deste artigo é partilhar alguma informação que permita perceber a importância das nossas ações e a sua influência na evolução da taxa de reprodução base do vírus (R0). Conhecer para melhor nos adaptarmos.

O R0 refere-se à taxa de reprodução base do vírus e indica o número de pessoas, em média, que são contagiadas por um doente. Dado que se trata de um vírus novo, extremamente contagioso, e para o qual ainda não desenvolvemos imunidade, a sua taxa de transmissão, sem que seja adotada qualquer medida de contenção, é elevada, permitindo a sua rápida disseminação.

O cálculo desta taxa de reprodução base do vírus (R0) é muito importante no contexto de saúde pública, pois prevê a dimensão de um surto. Se esta taxa for menor do que 1 o vírus não terá capacidade para se espalhar, já se tiver um valor acima de 1 pode ocorrer o surto epidemiológico. Assim, o objetivo das medidas de contenção é que este valor se encontre abaixo de 1. Contudo, um R0 abaixo de 1 impede o desenvolvimento da imunidade de grupo. Para conseguirmos imunidade de grupo e simultaneamente controlar a doença seria necessário mantermos o R0 igual a 1. Acontece que este valor é muito instável, uma pequena subida pode desencadear uma nova onda epidémica.

O valor de R0 tem sido utilizado por vários países europeus, incluindo Portugal, como critério relevante para avaliar o impacto das medidas adotadas durante o confinamento, assim como monitorizar o desconfinamento.

Em Portugal, iniciámos com uma taxa de reprodução base (R0) de aproximadamente 2,49, isto é, cada 10 doentes contagiavam aproximadamente 25 pessoas. Nessa altura, o número de novos casos subia exponencialmente. Após a adoção das medidas de contenção, a transmissão do vírus ficou mais controlada, baixando o valor de R0 para os atuais 0,92, ou seja, 10 doentes contagiam em média 9,2 pessoas.

Para o cálculo do R0 entram vários fatores, mas gostaria de realçar dois deles: o número de contactos que a pessoa infetada realiza e a probabilidade de as pessoas contatadas contraírem a doença. Ou seja, cada um de nós é responsável por uma parte da equação, somos responsáveis pela taxa transmissão. O trabalho de análise e cálculo do R0 cabe aos especialistas, mas a nós cabe-nos perceber a implicação do nosso comportamento no valor de R0.

Estudos indicam, por exemplo, que através do distanciamento social e da utilização de máscara é possível diminuir a taxa de reprodução base (R0) em 50%. Ou seja, apenas com estas duas medidas estaríamos próximos do R0=1 tão desejado. Se acrescentarmos outras medidas já extensamente recomendadas, como higienização das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e isolamento se estiver doente, conseguiremos controlar a transmissão e consequentemente a propagação do vírus.

Um aligeirar das medidas de contenção poderá representar uma subida do valor de R0, o que poderá ditar o nosso futuro, isto é, o aparecimento de uma nova onda epidémica e um novo confinamento. A Dinamarca iniciou o seu desconfinamento parcial, abrindo alguns anos escolares e pequeno comércio, e foi o suficiente para que a taxa de reprodução aumentasse de 0,6 para 0,9. Conseguimos facilmente intuir que em Portugal não temos grande margem de manobra, teremos que ser bastante disciplinados ou rapidamente atingiremos uma taxa de reprodução (R0) que levará o governo a reavaliar as medidas de levantamento do isolamento.

Portanto, estamos informados, consciencializados e temos a responsabilidade de agir em conformidade no combate a esta pandemia. Afinal, o futuro está nas nossas mãos. “O Homem é, antes de tudo e acima de tudo, um ser dotado de capacidade de raciocinar e atuar de forma independente, com liberdade e capacidade para distinguir o bem do mal, influenciando a sociedade e responsabilizando-se pelas suas ações” (Manifesto Portugal mais Liberal).

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico