Quando, em Março, questionei a Junta de Freguesia do Areeiro sobre a desinfecção das ruas que, na altura, já a Freguesia da Estrela a estava a fazer: alguns dias depois lá começou a dita. A 4 de Maio perguntei ao executivo da Junta como contavam distribuir as três mil máscaras que lhe tinham doadas: ainda não tive resposta mas entretanto descobri que, novamente, a Estrela já entregou 9000 máscaras e que tem 50 mil máscaras para distribuir pelos residentes desta freguesia de Lisboa...

Navegando pelas páginas das outras Juntas de Lisboa vejo como os seus presidentes dão a cara, aparecem em acções (p.ex. distribuindo máscaras), emitindo directos, acompanhando os voluntários ou os trabalhadores das suas Juntas, mas Fernando Braancamp, presidente da Junta do Areeiro, não aparece nem é visto desde que andou pelas ruas distribuindo flores por causa do Dia da Mulher.

Estrela e Areeiro são freguesias sociologica e politicamente muito semelhantes pelo que não é, obviamente, uma questão de cor partidária mas de estilo pessoal: é precisamente nestas épocas difíceis de grave crise para muitos, de série ameaça ou redução dos rendimentos e de dificuldades gerais que os nossos eleitos mais devem aparecer e menos devem desaparecer. Será estilo ou timidez: não sei. Mas não gosto.

Rui Martins, Lisboa

A crise confinada… aos outros

A Constituição alemã não o dirá explicitamente, mas já todos percebemos, mesmo sem a ler, que as crises são “direito” exclusivo dos outros. E se os maiores prejudicados pelas decisões como a que agora tomou o Tribunal Constitucional da Alemanha forem os PIGS, tanto pior para estes. Não são onze contra onze, como diria Gary Lineker, mas já sabemos que, no final, quem ganha, isto é, quem manda é a Alemanha. Se uma instituição portuguesa se atrevesse a dar um prazo para que o poderoso (contra os fracos) BCE explicasse as razões das medidas que toma, que aconteceria? No mínimo, cairia o Carmo e a Trindade, e as taxas de juro que pagamos acabavam a subir. Aliás, começo a pensar que, façamos o que fizermos, as nossas taxas de juro agravam-se. <_o3a_p>

Não se deseja uma catástrofe nacional alemã, mas, se ela acontecer, ninguém poderá admirar-se por alguma reserva na solidariedade de alguns dos parceiros europeus. A cautelosa e previdente Alemanha parece pensar que está acima de qualquer contingência e esquece que cada um se deita na cama que faz. <_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Abertura das nossas fronteiras

Penso que as nossas fronteiras terrestres e aéreas não deveriam ser abertas enquanto não estivesse totalmente disponível o teste rápido da covid-19. A TAP pensa começar em breve a efectuar voos para países com elevadíssimos casos de covid-19 como Brasil e França, por exemplo. Quando o voo proveniente desses países chegar a Portugal como é que vai ser garantido pelas autoridades que nenhum contaminado oriundo desses países, ou de outros, não tenha liberdade para contaminar os portugueses que cá estão? Esta questão deverá originar uma enorme e profunda ponderação já que o interesse económico não pode originar o aumento descontrolado de infectados. Oxalá prevaleça o bom senso para bem de todos.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora