Transportes Colectivos do Barreiro retomam carreiras com ligação ao terminal fluvial

Os Transportes Colectivos do Barreiro (TCB) retomaram as carreiras expresso 4 e 8 para aumentar as ligações ao terminal fluvial do concelho, no distrito de Setúbal, foi anunciado nesta sexta-feira.

Em comunicado, a rodoviária municipal adiantou que as duas carreiras já estão em operação desde segunda-feira, não só para “aumentar substancialmente as ligações” ao terminal, mas também para articular com “os horários praticados pelo operador fluvial Soflusa, libertando mais lugares disponíveis para as deslocações internas do concelho”.

Segundo os TCB, este reforço da oferta foi necessário devido ao “fim previsto do actual estado de emergência nacional”, que permite o retomar gradual da actividade laboral e motiva “o aumento da necessidade de mobilidade das populações”.

Na nota, a empresa lembrou também que “o uso de máscara nos transportes passará a ser obrigatório” e que as viaturas serão delimitadas por uma risca vermelha no piso, que indica uma “zona para além da qual é proibido permanecer durante a viagem”.

Além disso, avançou, estão a ser criadas as condições necessárias para a entrada dos passageiros pela porta da frente “com obrigatoriedade de validação do título de transporte”, o que prevêem que ocorra a partir de segunda-feira.

Já a aquisição de títulos de transporte a bordo “irá manter-se suspensa”, pelo que os TCB recomendam a aquisição prévia na rede de vendas.

Os novos horários podem ser consultados na página da Câmara Municipal do Barreiro, distrito de Setúbal.