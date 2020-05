Reciclámos mais no primeiro trimestre, apesar de um Março atípico

Os principais sistemas de gestão de resíduos urbanos do país reportaram um aumento da reciclagem de resíduos urbanos no primeiro trimestre deste ano, em linha com uma evolução que vinha já de 2019. Contudo, o mês de Março trouxe alterações profundas ao padrão de consumo e produção de resíduos, provocados pelo Estado de Emergência a que o país esteve sujeito, e que se prolongou por todo o mês de Abril. Com a produção do “lixo” feito a partir de casa a aumentar exponencialmente, e a do canal da restauração a cair a pique, o grande desafio é garantir que hábitos de reciclagem que se tenham desenvolvido nesta fase de confinamento permaneçam, agora que o país está a tentar voltar ao “normal”.

A ESGRA, associação que agrega sistemas municipais e multimunicipais representando dois quintos dos resíduos produzidos em Portugal deu conta, esta semana, de um aumento de 18% da recolha selectiva de resíduos urbanos, relativamente ao mesmo período do ano passado, “mesmo com as restrições que se começaram a sentir a partir do mês de Março”, por efeito da crise de covid-19 e dos respectivos impactos na circulação de pessoas e serviços. “Para este aumento contribuiu muito a recolha de papel/cartão, que registou a maior subida percentual - 23% - seguida das embalagens de plástico/metal - mais 19% - e do vidro, que subiu 12%, relativamente ao período homólogo de 2019”, explica.

As entidades de gestão de resíduos associadas da Esgra, entre os quais se contam a Tratolixo (Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra)​, a Lipor, do Grande Porto, a Braval, no Minho, ou a Resíduos do Nordeste, entre outras, cobrem 44% do território português, ilhas incluídas, e, garante a associação, “têm posto em prática todos os esforços possíveis para não comprometer a recolha e tratamento dos resíduos, apesar dos efeitos da pandemia de covid-19. Com efeito, a luta contra o coronavírus levou alguns municípios a suspender a recolha selectiva porta a porta, ainda que se mantenha o funcionamento dos ecopontos e contentores de rua”, recorda esta entidade.

Mais reciclagem também na EGF

A maior parte do país, aqui incluindo vários municípios da Grande Lisboa, é servida por vários sistemas que fazem parte da antiga Empresa Geral de Fomento, actual Environment Global Facilities, um grupo privado que já vinha verificando, no ano passado, aumentos nos valores da recolha selectiva. Em 2019, face a 2018, a taxa de reciclagem nas várias instalações da EGF, que servem 174 municípios, cresceu 13%, acima da do aumento médio nacional, que foi de 10%. E, questionada pelo PÚBLICO, a EGF deu conta de que o ano começou com um incremento dessa tendência.

Recolha em Lisboa normaliza em Junho A recolha de lixo em Lisboa deve retomar a normalidade em Junho. O município ainda está a ultimar um plano a ser divulgado nos próximos dias, mas a ideia é que a higiene urbana faça o mesmo caminho das restantes actividades: um desconfinamento por fases. A recolha de ‘monstros’ foi retomada esta quarta-feira e ao longo das próximas semanas o mesmo deverá acontecer com os indiferenciados e selectivos, cujas recolhas foram reduzidas para proteger os trabalhadores. Desde meados de Março que a cidade assistiu a uma quebra significativa na produção de resíduos, sobretudo devido ao fecho de restaurantes e hotéis. Antes do estado de emergência eram recolhidas cerca de 900 toneladas de lixo por dia e actualmente o valor anda na casa das 500, 600 toneladas diárias.

“A recolha selectiva apresentava um crescimento extraordinário de 19%, de forma acumulada, em Fevereiro face ao período homólogo”, explicou o gabinete de comunicação da EGF. No entanto, assume, se considerarmos a comparação ao 1.º trimestre do ano anterior, já se verifica “uma desaceleração no crescimento”, um fenómeno para o qual poderá haver várias explicações, admite.

“Os números do primeiro trimestre reflectem apenas 15 dias do período de confinamento – todos sabemos o quanto esta pandemia está a afectar o comportamento das pessoas, mas não podemos tirar conclusões ainda, até porque há muitos factores a considerar: a ausência de turismo; o fecho do comércio e serviços; as pessoas que estão em teletrabalho e que produzem mais resíduos em zonas diferentes das habituais; entre outros factores”, descreve a mesma fonte.

Menos lixo comum para tratar

A EGF estava também a detectar, nos primeiros meses do ano, um decréscimo da quantidade de lixo comum, que chegava aos “2%, de forma acumulada em Fevereiro face ao período homólogo. Se considerarmos a comparação ao 1. º trimestre do ano anterior, então a quantidade de lixo comum decresceu 4%”, adiantou ao PÚBLICO o gabinete de comunicação da empresa. Os dados são, contudo, ainda incipientes para permitirem conclusões, e como em muitos outros aspectos do nosso quotidiano, também ao nível da produção de resíduos será importante perceber o que se passou, com mais detalhe, durante estes dois meses em que o país esteve “confinado”.

O país tinha, como um todo, que baixar a produção de lixo comum, face a uma tendência de aumento da recolha selectiva de resíduos orgânicos (a componente principal do chamado lixo indiferenciado). O fortalecimento dessa tendência, suportada por investimentos fortes feitos pelos principais sistemas de gestão nos últimos dois anos, é essencial para o cumprimento das metas de reciclagem, compromisso que depende também da melhoria do tratamento dos recicláveis clássicos, as embalagens de papel, vidro e plástico, que passaram, também, em algumas áreas de vários municípios, a ser recolhidos na casa de cada um.