Porto limita circulação nas avenidas atlânticas ao fim-de-semana

Porto e Matosinhos anunciaram esta manhã que a circulação automóvel nas marginais do Porto, de Matosinhos e de Leça da Palmeira vai estar condicionada durante o fim-de-semana. A medida enquadra-se na “transição do Estado de Emergência para a Situação de Calamidade”, com o objectivo de reduzir a propagação da covid-19.

Desta forma, as avenidas de Montevideu, do Brasil, de Dom Carlos I e Rua do Coronel Raúl Peres terão circulação limitada. As restrições aplicam-se entre as 14 e as 19 horas de sábado e entre as 9 e as 19 horas de domingo. Moradores, transportes públicos, táxis e TVDE, bem como operações de cargas, descargas ou entregas estão dispensados, mas, “para esse efeito, os condutores devem informar as forças policiais do seu local de residência e/ou motivo da deslocação devidamente enquadrado nas excepções referidas”, adianta a câmara do Porto em comunicado

“Alerta-se no entanto que, pelo facto da área condicionada passar a funcionar como zona de coexistência, o limite de velocidade passa a ser de 20 quilómetros por hora, tal como previsto pelo Código da Estrada.” Caso a medida se mantenha por um período de tempo mais alargado, o município do Porto explica em comunicado que irá fornecer “aos moradores credenciais e/ou dísticos que permitam aceder de modo mais rápido e confortável às zonas condicionadas”.

A Câmara relembra, ainda, o “dever cívico de recolhimento domiciliário”, bem como a “necessidade de se manterem as medidas de distanciamento físico indispensáveis no combate ao contágio e à propagação do vírus SARS-CoV-2”. Espera-se que o alargamento da zona pedonal à faixa de rodagem aumente o distanciamento físico entre pessoas, dado que a frente atlântica da cidade do Porto é uma zona com “grande atractividade e potencial foco de concentração de pessoas e de veículos”.

Com a mesma intenção de aumentar o distanciamento, a Câmara de Matosinhos avançou à Lusa que o acesso automóvel à Avenida General Norton de Matos - no troço entre a Avenida da República e a confluência da Avenida General Norton de Matos com a Rua Roberto Ivens – vai estar condicionado, sendo a excepção o acesso ao parque de estacionamento. O mesmo se aplica à marginal de Leça da Palmeira (a Avenida da Liberdade) entre a Rua Belchior Robles e a Avenida dos Combatentes.

Os horários são os mesmos que os aplicados pela Câmara do Porto (entre as 14 e as 19 horas de sábado e entre as 9 e as 19 horas de domingo), aplicando-se ainda a feriados com um horário igual ao de domingo. A circulação para moradores, veículos de emergência, táxis e TVDE, tanto nas próprias avenidas como nas suas transversais, está igualmente garantida.

