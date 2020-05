Ministro do Ambiente não diz quanto gastaram as celuloses na obra do Baixo Mondego

Na sequência das cheias de Dezembro de 2019 no Baixo Mondego, o Governo apressou-se a iniciar uma série de trabalhos para reparar diques e canais entre Coimbra e Montemor-o-Velho. Nesta sexta-feira, numa visita aos trabalhos, alguns dos quais já concluídos, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, quando questionado pelos jornalistas, referiu que parte das obras foi levada a cabo pelas celuloses, mas não especificou qual nem os referiu os valores.

“A indústria da celulose da Figueira da Foz, que é beneficiária desta mesma água para a sua actividade industrial, também é responsável por algumas das obras que aqui foram feitas”, explicou o ministro. Garante, no entanto, que não há qualquer contrapartida. Ou melhor, há uma, prosseguiu Matos Fernandes, a “de, pagando uma taxa, poder utilizar a água, que é a coisa mais normal do mundo”. E qual foi o investimento das empresas de pasta de papel nas obras do Mondego? “É uma excelente pergunta para fazer às celuloses”, disse o ministro sem acrescentar mais pormenores.

Quanto à obra pública, a Agência Portuguesa do Ambiente está a levar a cabo trabalhos no valor de 2,6 milhões de euros, disse Matos Fernandes, que visitou vários pontos do sistema hidrográfico, acompanhado por uma comitiva de autarcas da região. Estes 2,6 milhões de euros fazem parte de um investimento global de 35 milhões de euros que o Conselho de Ministros aprovou em Janeiro, no âmbito do projecto Mondego Mais Seguro, um plano integrado de intervenções no rio entre Coimbra e Figueira da Foz que deverá ser levado a cabo ao longo de cinco anos.

“A parte mais urgente está cumprida. Estão, neste momento, em concurso 8 milhões de euros para obra, nomeadamente a regularização do rio Arunca (um afluente do Mondego), que é um projecto de que se fala há muitos anos”, afirmou Matos Fernandes.

No entanto, sendo a maioria destas obras de reparação e manutenção, não é aumentada a capacidade do caudal do Mondego. “Nem nunca foi esse o nosso propósito”, respondeu Matos Fernandes, que acredita que, com “reparação dos diques fusíveis e com todo o reforço destas estruturas” - que têm sempre uma limite, ressalva – toda a obra do Baixo Mondego consiga “funcionar dentro dos níveis” para os quais foram desenhadas nos anos 1980, no âmbito da obra de aproveitamento hidroagrícola do Baixo Mondego. Obra essa, recordou a Ordem dos Engenheiros em Dezembro, nunca chegou a ser concluída.

A reconstrução do dique e canal condutor geral da margem direita, no ponto onde houve uma ruptura em Dezembro, em Santo Varão, no concelho de Montemor-o-Novo, ainda está em curso, o que não descansa Armindo Valente, da Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego. O responsável interpelou Matos Fernandes, que acabou por não lhe dar garantias. Aos jornalistas, Armindo Valente explicou que a irrigação de 6 mil hectares de milho depende da conclusão daquela obra, sendo que a campanha daquele cereal deveria arrancar no próximo mês. E se a obra não estiver concluída? “Se não houver água para rega, não há cultura”, aponta.