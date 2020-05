Mandar lixo para aterro vai custar o dobro em Setembro, o que nos obriga a reciclar mais

A Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), o valor pago pelos municípios e outras entidades pelo lixo que vai para aterro, vai duplicar em Setembro, para 22 euros por tonelada, revelou esta sexta-feira o Ministério do Ambiente e da Acção Climática. O governo avança com uma medida que esteve para ser incluída já no Orçamento deste ano, obrigando a que todas as entidades do sector dupliquem esforços para aumentar a separação e reciclagem. Se não o fizeram, o aumento pode acabar por ser atirado para cima dos cidadãos e empresas.

