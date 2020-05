Mafra autoriza alargamento de esplanadas sem custos acrescidos

A Câmara de Mafra está a autorizar os estabelecimentos de restauração e bebidas a alargar as suas esplanadas para os compensar pela redução da lotação no interior, por causa da pandemia de covid-19, disse nesta sexta-feira o seu presidente.

“É uma medida de apoio, porque se estão limitados com um número mais reduzido de mesas no interior dos estabelecimentos, podem alargar o espaço das esplanadas no exterior”, justificou Hélder Sousa Silva, em declarações à agência Lusa.

O autarca esclareceu que as licenças para o aumento do espaço das esplanadas não têm custos acrescidos e são atribuídas “caso a caso”. A medida aplica-se a todo o concelho, no distrito de Lisboa.

O presidente da câmara adiantou que já houve três pedidos de licença para aumentar a área de ocupação da esplanada, um número que considerou ser ainda “pouco quando muitos estabelecimentos se preparam para abrir no dia 18”.

A medida insere-se num pacote de apoios à economia local que o município anunciou na semana passada.

Entre as medidas, constam a distribuição de máscaras cirúrgicas e comunitárias pelo comércio de hotelaria, a isenção das taxas de ocupação do espaço público e da taxa turística até ao final do ano, da factura da água durante os meses de confinamento e apoios adicionais para os concessionários das praias para conseguirem garantir a vigilância balnear.

Mafra regista 107 casos de infecção confirmados, dos quais 35 estão activos, 66 estão recuperados. Morreram nove pessoas.

O Governo autorizou cafés e restaurantes a reabrirem a partir do dia 18, com lotação de 50%, adoptando regras de segurança sanitária e distanciamento social, no âmbito do plano de desconfinamento anunciado.