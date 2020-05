Concurso de fotografia: Kate Middleton quer saber como passam os britânicos a quarentena

É conhecido o gosto para fotografar de Kate Middleton, as primeiras imagens conhecidas dos seus filhos foram sempre captadas pela duquesa de Cambridge. Agora, em parceria com a National Portrait Gallery lançou um concurso de fotografia para amadores e profissionais. O desafio feito aos britânicos é para que partilhem as suas imagens do confinamento, assim como do seu trabalho em tempos de pandemia.

O projecto “Hold Still”, dirigido pelo museu londrino, tem como objectivo documentar o espírito e o humor durante o período de seis semanas em que os britânicos estiveram de quarentena. Na Europa, a Grã-Bretanha tem o maior número de mortes oficiais por causa do novo coronavírus, assim como foi um dos países onde a população mais se solidarizou com os seus profissionais de saúde e outros que realizam trabalhos essenciais — com iniciativas como a do centenário capitão Tom Moore que conseguiu angariar 36 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, a singla inglesa).

Para Kate, este projecto tem o objectivo de capturar a “resiliência, coragem e bondade” que as pessoas experimentaram neste tempo. “Todos ficamos impressionados com algumas das imagens incríveis que vimos, que nos deram uma visão das experiências e das histórias das pessoas por todo o país”, justifica em comunicado.

“Algumas imagens desesperadamente tristes mostram a tragédia humana desta pandemia e outras animadoras mostram pessoas unidas para apoiar os mais vulneráveis”, continua.

O Palácio de Kensington informa que o projecto está aberto a inscrições de britânicos de todas as idades e formações, serão seleccionadas cem fotografias e o critério de escolha passa pela emoção e experiência que transmitem, bem como a qualidade técnica. Depois, serão reveladas numa exposição digital.