Dia 38: De quem é a culpa de termos “maridos-filhos”?

Ana,

Dou a mão à palmatória. Reconheço a minha incoerência. Sou militantemente a favor da divisão de tarefas, mas protejo os meus genros, filhos, enteados, pais em geral. Arranjo-lhes desculpas para estarem menos com os filhos, fazerem menos em casa, mas até nem é por esse lado que percebo a discriminação. Sabes qual é a prova dos nove? O calor no coração que sinto e a admiração que lhes manifesto quando os vejo a passear com as crianças, a mudarem fraldas e darem o biberão a um e a sopa a outro, a ficarem com eles enquanto a mãe viaja, sem recorrerem sequer aos avós, imagine-se a coragem (!), enquanto que me parece perfeitamente natural quando as mães fazem tudo isto e muito mais.

Mas também suspeito que aceitamos o que imaginamos ser a parte que nos cabe porque esperamos contrapartidas deles. Podem ser os pais mais presentes do mundo, participar activamente na lida da casa e no cuidado dos filhos, mas isso não os safa de esperarmos que continuem a ser o homem da casa. Sobrecarregamo-los com o preconceito de que são eles que têm de garantir o sustento da família, pagar as contas, que lhes cabe mudarem os pneus do carro e entregar o IRS, fora a bricolage e o arranjo da torneira partida, e suspeito que a muitas mulheres terão mais vergonha de contar aos pais e sogros que ganham mais do que o marido, do que contar-lhes que ele chega tão tarde que nem vê os filhos acordados.

Pronto e é isto o que hoje se me oferece dizer-te!

Mãe,

Ahhhhhh!! Então a culpa dos “maridos-filhos” que temos em casa é vossa???? Ainda posso dizer isto porque o meu filho só tem 2 anos e dado que tem três raparigas a educá-lo — eu já desisti de o educar há séculos! — não tem sofrido desses “estereótipos de género”!

Mas, mais a sério, será que a minha geração já conseguirá cortar esse ciclo? Será que já estamos mesmo mais libertos desses preconceitos? Suspeito que estamos melhor, mas ainda longe da meta.

Reparo também que muita dessa discussão tem sido feita em torno da ideia de que os rapazes e as raparigas são iguais, o que me parece um bocadinho irónico porque não seria mais espectacular aceitar e valorizar a diferença?

Mas a mãe tem toda a razão, a mudança começa muito mais com aquilo que esperamos dos nossos filhos, dos nossos maridos e de nós mesmas, do que da decisão de lhes pintar o quarto num tom neutro, para fugir ao cor-de-rosa ou ao azul. Porque posso dar aos rapazes todas as bonecas do mundo e às raparigas todos os carrinhos do universo, mas se continuar a ser sempre o pai a conduzir e a mãe a mudar-lhe as fraldas, eles assumirão esses modelos como a norma. Não são os brinquedos, nem as cores que moldam o mundo, mas sim o “reportório” que interiorizam e praticam. E quanto mais praticam mais os interiorizam.

Escrevo isto vendo o meu filho de maiô e tutu a empurrar uma máquina de cortar relva — parece-me que as suas netas estão a fazer um bom trabalho com o irmão.

Por isso, fica já aqui uma mensagem destinada ao futuro sogro de qualquer uma das três: prepare-se para o dia em que lhe vai ser comunicado que é o seu filho que fica em casa com os seus netos.

Beijos

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram