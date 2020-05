Passeios digitais pelo Portugal dos Pequenitos

Para contrariar a desfeita trazida pela pandemia, que obrigou ao encerramento temporário das portas do parque que dá mais encanto a Coimbra, o Portugal dos Pequenitos pode agora ser visitado online. A entrada faz-se pelo canal de YouTube da Fundação Bissaya Barreto, gestora do espaço, e nas redes sociais do próprio parque.

À espera dos pequenos visitantes e das famílias estão conteúdos como quizzes e curiosidades sobre a História de Portugal, as receitas de pratos tradicionais e os vídeos Um minuto de História, um passeio pelas casas típicas que podemos encontrar em cada região, de Norte a Sul do país — a Casa da Beira Alta, o Solar do Minho, o Solar do Douro e a Casa de Trás-os-Montes já estão disponíveis; seguir-se-ão, nas próximas quartas-feiras, o Solar de Lisboa, a Casa de Buarcos e a Casa do Algarve.

Inaugurado em 1940, o Portugal dos Pequenitos é uma verdadeira instituição no que respeita ao roteiro de património lúdico-pedagógico. Reúne miniaturas de monumentos e outros edifícios representantes da portugalidade, em solo nacional e pelo mundo, distribuídos por cinco áreas temáticas: Portugal Monumental, Países de Expressão Portuguesa, Portugal Insular, Coimbra e Casas Regionais.