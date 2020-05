Hyundai Tucson renasceu mais económico e tecnológico

A terceira geração do Hyundai Tucson chegou aos mercados em 2016, tendo reunido uma boa aceitação global, quer ao nível dos prémios amealhados (iF Design, entre outros) quer em termos de vendas: foi, nesse ano, o SUV mais vendido em todo o mundo. Mas, numa indústria em que a evolução caminha a passos largos, o sucesso é uma cama onde as marcas automóveis não podem descansar. Assim, três anos depois, o emblema sul-coreano introduziu um Tucson revisto de uma ponta à outra.

Continuar a ler