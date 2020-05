Neste e-book voam 150 espécies de aves do Parque Natural do Litoral Norte

Foi lançado o guia em formato eBook Aves do Parque Natural do Litoral Norte, um trabalho do fotógrafo e guia de birdwatching Carlos Rio que nos aponta 150 espécies de aves ao longo de 300 fotografias, ajudando-nos a identificar as aves que podemos observar ao longo do Parque Natural, que se estende ao longo de todo o litoral do concelho de Esposende.

“Um guia simples, mas muito completo”, descreve o biólogo Diogo Oliveira a propósito desta ferramenta multimédia. “A ideia de tirar peso da mochila e transferi-lo para peso informático revela-se fundamental num planeta a exigir novas medidas ambientais”, acrescenta o responsável pela revisão técnica do eBook, que no seu entender “facilita a navegação e a pesquisa para quem anda de binóculos ou máquina nas mãos”.

Todas as fotografias são da autoria de Carlos Rio (com excepção de meia dúzia de imagens de Alberto Calheiros, de Rui Lemos e do Google Maps). “É fruto de muitas horas de aprendizagem”, assume o fotógrafo de natureza e vida selvagem, que nasceu em Fão há 56 anos e que começou a fotografar precisamente “por causa das aves”. O eBook que agora revela é parte do seu trabalho no terreno “junto dos animais a observar para aprender e poder dar a conhecer para preservar”.

“Tenho espécies fotografadas há 15 anos e espécies que só consegui fotografar no ano passado”, conta à Fugas Carlos Rio, neste trabalho também é responsável pela edição, pela concepção gráfica e pelos textos, “horas intermináveis” à frente do computador, a “fase menos agradável para quem gosta de andar no campo”.

Carlos Rio gostaria de ver uma versão impressa deste seu trabalho, mas admite ter-se deixado apaixonar pela solução interactiva — cada cópia, no valor de seis euros, é numerada e personalizada e pode ser adquirida através do email do autor. Podemos clicar no nome da ave no índice e ir imediatamente para uma ficha da mesma; clicar nos pontos de observação e aceder ao mapa e daí directamente para a fotografia do local; clicar na foto principal de cada espécie e ir para o Portal Aves de Portugal; ver mais fotos, ver vídeos e ouvir sons.

Para Duarte Figueiredo, director do Departamento Regional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, “há muito” que havia a necessidade de se dispôr de um guia prático sobre a avifauna do Parque Natural do Litoral Norte (PNLN) que “aliasse a seriedade e o rigor científico com a acessibilidade da sua consulta”. “Sendo certo que só preservamos aquilo que efectivamente conhecemos e que o envolvimento de todos na defesa do nosso património natural é fundamental para a sustentabilidade do nosso planeta, é essencial a divulgação dos valores naturais para que os cidadãos se sintam mais próximos deste património que é de todos e dessa forma se envolvam na sua defesa e manutenção”.