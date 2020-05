Agora: as fotografias que melhor rimam com Primavera

As paisagens mais coloridas e as flores mais garridas. Os arvoredos que escondem segredos e as flores multicolores. Obras-primas e rimas. Os encantos da Primavera também são desvendados através do hashtag #spring2020, que reuniu quase 15 mil fotografias dos utilizadores da aplicação Agora. A natureza a desabrochar, o sol a fazer esquecer o longo e frio Inverno, as aves migratórias que regressam e os animais que saem das tocas onde hibernaram. A vencedora deste desafio foi "Época do lírio-de-água", fotografia de Tran Quang Quy tirada em Hanoi, no Vietname. Nesta galeria estão as 49 fotos (uma foi desqualificada por violar os direitos de autor) mais votadas pelos utilizadores da app. Através da plataforma, a Agora organiza competições de fotografia, sendo que todos (profissionais e amadores) podem participar gratuitamente, promovendo o seu trabalho e ganhando prémios monetários.