Mas afinal são os mais ricos que perdem com a crise?

Se há coisa que esta crise tem exposto de forma crua é o mundo desigual e polarizado em que vivemos. Prémios Nobel como Joseph Stiglitz e Amartya Sen já falaram disto, organizações internacionais como a Organização Internacional do Trabalho também. Esta semana voltaram a ser notícias as filas (e até os desacatos) na distribuição de comida gratuita. Haver fome em Portugal no ano de 2020 é o sinal claro de uma civilização falhada.

Continuar a ler