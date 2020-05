Uso da Internet aumentou 49% durante estado de emergência

A Anacom estima que o estado de emergência levou a um aumento de 49% no tráfego de dados de Internet, por comparação com o período anterior ao confinamento obrigatório.

Segundo a análise divulgada esta sexta-feira pela entidade reguladora, que já abarca o período final do estado de emergência (no dia 2 de Maio) “o pico de tráfego de dados foi registado na semana de 13 a 19 de Abril”, coincidindo com a semana de regresso às aulas do terceiro período.

Com base nos dados que lhe são transmitidos pelos operadores de telecomunicações, a entidade reguladora nota que “são os dados fixos que têm contribuído para o crescimento verificado” no uso da Internet.

Segundo a Anacom, o tráfego de dados fixo tem sido “mais de 20 vezes superior ao tráfego de dados móveis”, quando, no período anterior às medidas excepcionais de combate à pandemia, era cerca de 14 vezes superior.

A Anacom também refere que o tráfego de dados móveis cresceu nas primeiras quatro semanas do estado de emergência (recorda que, neste período, os operadores de telecomunicações tinham oferecido aos clientes 10 GB de dados móveis), mas depois regrediu para valores inferiores ao da última semana pré-confinamento.

Mais chamadas fixas

As medidas excepcionais e temporárias adoptadas para combater a pandemia do novo coronavírus resultaram numa alteração dos padrões de consumo de telecomunicações dos portugueses, impulsionando o crescimento das chamadas de voz fixa, em contraste com as reduções que se vinham verificando desde anos anteriores.

O tráfego de voz fixa cresceu 61% na semana de 16 a 22 de Março (a primeira do estado de emergência) face à semana anterior.

A Anacom nota, no entanto, que o tráfego de voz móvel continua a ser superior à voz fixa e também tem estado a crescer neste período de excepção (no estado de emergência continuou a ser cerca de sete vezes superior à voz fixa).

No conjunto, o volume de tráfego de voz mais elevado registou-se mesmo na primeira semana de confinamento (entre 16 a 22 de Março, coincidindo com a declaração do estado de emergência, a 18 de Março), representando um aumento de 59% face à semana anterior.

Nas semanas seguintes, o tráfego de voz iniciou uma trajectória descendente, mas está ainda cerca de 20% acima do tráfego do período pré-pandemia, refere a Anacom.