Tráfego de encomendas cresceu três semanas seguidas

O recurso dos portugueses aos serviços postais para receber e enviar encomendas esteve a crescer pelo menos até ao final do estado de emergência. Segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Anacom, o tráfego de encomendas postais cresceu pela terceira semana consecutiva nos dias entre 27 de Abril e 3 de Maio.

Face à semana anterior, o aumento foi de 7%. As encomendas nacionais aumentaram 5% e as encomendas internacionais enviadas aumentaram 3%. Quanto às encomendas internacionais recebidas do exterior aumentaram 24%.

Se na primeira semana do estado de emergência (entre 16 e 22 de Março), houve uma “queda acentuada” do volume de encomendas, na ordem dos 20%, verificou-se depois uma recuperação sustentada, que tem resultado num crescimento médio semanal de 7%.

A Anacom refere que as encomendas internacionais “estão agora acima do valor pré-covid-19”, depois de quedas “que chegaram a atingir 61% no caso do fluxo de saída e 34% no caso do fluxo de entrada” logo após a declaração do estado de emergência.

Nas contas do regulador, na semana até 3 de Maio, o tráfego de encomendas foi 18% superior ao registado no período anterior à entrada em vigor das medidas de combate à covid-19.

As encomendas que chegam do estrangeiro aumentaram 44% face ao período pré-crise sanitária e as encomendas nacionais e enviadas para o estrangeiro subiram 17% e 2%, respectivamente.