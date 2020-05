Taxa de desemprego nos EUA triplica para 14,7% em Abril

A taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu 14,7% em Abril, mês em que a economia do país perdeu 20,5 milhões de empregos, devido às medidas para conter a pandemia de covid-19, indicou hoje o Departamento do Trabalho dos EUA.

A taxa de desemprego agora revelada ultrapassa o pico de 10% atingido a crise financeira de 2008-2009. O Financial Times, o desemprego nos EUA deverá ter aumentado para 20,5% durante a Grande Depressão dos anos 30 do século passado, o que faz com que os 14,7% de Abril passado se situem assim no nível mais alto após a Segunda Guerra Mundial, terminada há 75 anos.

“O emprego caiu fortemente em todos os principais sectores, com perdas mais significativas em particular nos sectores da hotelaria e lazer”, precisa o comunicado do Departamento do Trabalho.

Em Fevereiro, a taxa de desemprego tinha ficado em 3,5% e em Março atingiu 4,4%.

Esta quinta-feira, os dados semanais que dão conta dos novos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA elevaram-se em mais 3,16 milhões, o que eleva a contabilidade para 33,5 milhões de novos desempregados desde 21 de Março último.