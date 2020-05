Portugal só vai ter um leilão solar em 2020

A pandemia da covid-19 pode ter adiado as datas do próximo leilão de solar, mas não diminuiu o optimismo do Governo em relação ao seu sucesso. A convicção do secretário de Estado da Energia, João Galamba, é a de que “o próximo leilão seja tão ou mais concorrido que o anterior, mesmo atendendo às actuais circunstâncias”. No entanto, caem por terra os planos para lançar dois leilões este ano.

