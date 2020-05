Não há estigma, nem troika, mas Portugal fica de fora da nova linha de apoio

Não haverá nenhum estigma nem qualquer condicionalidade para os países que decidam recorrer à nova linha de crédito cautelar do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), designada como Linha de Apoio à Crise Pandémica, insistiram o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, e o director-executivo do MEE, Klaus Regling, que no final da reunião do Eurogrupo apresentaram as “condições muito favoráveis” de que vão beneficiar os Estados membros que decidam aceder ao seu financiamento para suportar despesas “directa ou indirectamente” ligadas à cura e prevenção do novo coronavírus.

Os ministros das Finanças da zona euro acertaram esta sexta-feira os termos para o acesso a esta linha de crédito, que tem um montante global de 240 mil milhões de euros, para poder cobrir até um máximo de 2% do Produto Interno Bruto de cada um dos Estados membros (no caso de Portugal, cerca de 4000 milhões de euros). A maturidade média dos empréstimos será de dez anos, e os custos do financiamento ficarão “marginalmente acima de zero” — “se fosse hoje, a taxa de juro seria de 0,1%”, estimou Regling.

“Esta é uma rede de segurança muito importante, que funciona como um seguro que garante aos países o acesso aos mercados numa situação de necessidade”, descreveu o presidente do Eurogrupo, que destacou os “termos financeiros muito interessantes” que foram fixados: “Comparada com uma linha de crédito cautelar normal, esta tem uma poupança de 50 pontos base nos custos financeiros”, apontou.

Em termos de elegibilidade, condicionalidade e monitorização, os ministros concordaram que todos os países da zona euro são elegíveis (isto depois de ser confirmado pela Comissão Europeia que todos têm níveis de endividamento classificados como sustentáveis); que a única condição para o acesso ao financiamento é o compromisso de dedicar as verbas às despesas associadas ao combate à pandemia, e que a obrigatória vigilância monetária vai restringir-se à monitorização do uso desses fundos.

“Não podíamos ser mais claros: só haverá um único requisito para aceder a esta linha de crédito e não haverá mais nenhuma vigilância para além das despesas relacionadas com a crise sanitária”, vincou o comissário da Economia. Mário Centeno bateu na mesma tecla: “Não há nenhum estigma associado, porque todos os países podem recorrer em condições idênticas a este crédito, sem troikas”, acrescentou.

O secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, confirmou que não se prevê que Portugal possa necessitar de recorrer a este crédito, uma vez que o país “tem neste momento condições regulares de acesso ao mercado até bastante favoráveis”, pelo que “não se figura que o recurso a este instrumento faça sentido”. Mas como notou, a existência deste apoio “é também uma forma de evitar a sua utilização na medida em que dá confiança aos mercados de que os países dispõem de um financiamento que poderá ser utilizado em caso de necessidade”.

Klaus Regling também não antecipa que muitos países venham, no imediato, a recorrer à Linha de Apoio à Crise Pandémica. Em todo o caso, disse que esta poderá ficar operacional já a 15 de Maio, depois de cumpridas as formalidades parlamentares nalguns países e a aprovação pelo conselho de governadores do MEE. Os ministros determinaram o prazo de Dezembro de 2022 para o término deste instrumento, mas concordaram que essa é uma data de referência e que pode ser adiantada ou prolongada em função da evolução da pandemia.

Em relação aos outros dois instrumentos de resposta à crise que foram aprovados pelo Eurogrupo há um mês — a constituição de um programa do Banco Europeu de Investimento (BEI) para facilitar liquidez às pequenas e médias empresas, e o programa SURE de protecção do emprego, desenhado pela Comissão Europeia —, Mário Centeno disse que o trabalho continua a “progredir bem” tanto no BEI como no Conselho da UE, e que tudo aponta para que possam estar operacionais na data prevista de 1 de Junho.

Centeno disse na “Grande Entrevista” da RTP, na quinta-feira, que Portugal poderia receber cerca de 1000 milhões de euros através do SURE para o financiamento do programa de layoff temporário lançado pelo Governo. Como explicou Mourinho Félix, este programa apoiará as medidas de mitigação do impacto do coronavírus ao nível do emprego, e como “Portugal adoptou um conjunto de medidas de suspensão temporária dos contratos de trabalho que implicaram despesa significativa por parte do Orçamento de Estado, poderá aceder a este mecanismo”. “Essas despesas, da ordem dos mil milhões de euros, são elegíveis para a utilização deste instrumento”, afirmou.

Centeno mantém tabu

A reunião desta sexta-feira realizou-se no mesmo dia em que o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung escreveu que entre os ministros das Finanças da zona euro existe a convicção de Mário Centeno já decidiu não se candidatar a um segundo mandato à frente do Eurogrupo, dando conta ainda de um eventual descontentamento entre os países do Norte com o desempenho do ministro português no lugar.

Em declarações ao PÚBLICO, fonte do Eurogrupo garantiu que ainda não há nenhuma decisão tomada. Instado a comentar a notícia, Centeno disse estar “totalmente focado no trabalho em curso” e na “resposta aos grandes desafios destes temos de crise”. “No momento oportuno, não deixarei de comunicar a minha decisão”, acrescentou, sem confirmar se será (ou não) candidato a um segundo mandato.

Uma coisa é certa, o mandato de Mário Centeno à frente do Eurogrupo termina a 13 de Julho e a decisão sobre quem irá estar à frente desse órgão a partir desse dia tem de ser tomada pelo menos na reunião de Julho, pelo que as candidaturas terão de ser apresentadas algum tempo antes.

Uma nova candidatura ao cargo por parte de Mário Centeno implica, logo à partida, que este se mantenha também como ministro das Finanças, já que essa é uma condição exigida pelas actuais regras do Eurogrupo.