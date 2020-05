Exportações alemãs registam queda histórica de 11,8% em Março

Depois de uma queda histórica na produção industrial, a Alemanha voltou a bater recordes pela negativa em Março devido ao impacto económico do novo coronavírus.

As exportações da maior economia da zona euro caíram 11,8% face a Fevereiro, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo gabinete estatístico federal alemão, o Destatis.

As exportações germânicas registaram a maior descida mensal desde o começo da série histórica, em 1990. Segundo o Destatis, o país exportou bens no valor de 108,9 mil milhões de euros em Março e realizou importações no montante de 91,6 mil milhões.

Em termos homólogos, as exportações recuaram 7,9% e as importações 4,5%.

É na comparação com o mês de Fevereiro, em que os impactos da pandemia ainda não se faziam sentir, que a quebra nas trocas comerciais mais se acentua.

Além da descida de 11,8% nas exportações, as importações alemãs também encolheram 5,1%, registando a maior descida mensal desde Janeiro de 2009 (na anterior crise financeira), quando caíram 6,5%.

Os números divulgados pelo Destatis, também espelham as dificuldades sentidas pela generalidade dos países europeus em Março. A Alemanha exportou bens no valor de 55,6 mil milhões de euros para os seus vizinhos da União Europeia (UE) e fez importações no montante de 48,7 milhões de euros e os montantes traduzem-se em quebras de 11% e 8%, respectivamente, face aos valores homólogos.

O excedente da balança comercial alemã foi de 17,4 mil milhões de euros em Março, valor que compara com 22,3 mil milhões no período homólogo.

Segundo a Comissão Europeia, o Produto Interno Bruto (PIB) alemão deverá contrair-se 6,5% este ano, ainda assim, abaixo da queda esperada para a média da zona euro (7,7%) e para o conjunto da UE (7,4%). O sector mais penalizado será a indústria automóvel.

Ontem ficou a saber-se que a produção industrial alemã recuou 9,2% em Março em relação ao mês anterior. Segundo dados provisórios do Destatis, em termos homólogos, a queda foi de 11,6%.

A indústria automóvel registou a maior descida, de 31,1%, seguindo-se a produção de produtos impressos e farmacêuticos, 12,5% e 11,8%, respectivamente. Na indústria têxtil, a produção encolheu 11,5%.