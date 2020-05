Modalidades de pavilhão do FC Porto regressam aos treinos

O FC Porto anunciou nesta sexta-feira que as equipas de hóquei em patins, andebol e basquetebol do clube vão retomar os treinos no Dragão Arena a partir da próxima segunda-feira.

Numa altura em que os campeonatos das modalidades de pavilhão foram dados como terminados devido à pandemia do novo coronavírus, os “dragões” anunciaram agora que vão continuar a trabalhar, respeitando as medidas de prevenção e segurança contra a covid-19.

“Divididos por modalidades e por grupos de atletas, para garantir as necessárias condições de segurança”, informou o FC Porto nas redes sociais.

As competições nacionais de andebol, basquetebol e hóquei em patins foram canceladas, a 29 de Abril, pelas respectivas federações, devido à pandemia de covid-19.