Câmaras municipais pedem reunião ao Governo para contestar subidas à II Liga

As Câmaras da Praia da Vitória e de Olhão pediram uma reunião com o Governo para contestar a decisão da Federação Portuguesa de Futebol sobre as subidas à II Liga, após a suspensão dos campeonatos devido à covid-19.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que vai indicar o Vizela e o Arouca para a subida, alegando o “mérito desportivo”, já que foram os “dois clubes com maior número de pontos”.

De fora da decisão da FPF, ficaram o Praiense, líder da série C, e o Olhanense, líder da série D.

“As autarquias entendem que a decisão da FPF de dar por concluído o Campeonato de Portugal e promover à II Liga o FC Vizela e o FC Arouca, sem disputa de “play-off” com as restantes equipas em primeiro lugar nas séries da prova, põe em causa a verdade desportiva”, assinala a nota de imprensa.

Os dois municípios classificam a decisão da FPF como “absurda”, uma vez que fere os “mais básicos princípios desportivos”.

“Justificar a decisão com os pontos das equipas do Vizela e do Arouca, líderes nas suas séries, fazendo de conta que os líderes das outras séries não são líderes com total justiça é ferir os mais básicos princípios desportivos”, destacam.

As câmaras lideradas pelos socialistas Tibério Dinis e António Pina, da Praia da Vitória e Olhão, respectivamente, salientam que a decisão da FPF afecta também os “dois concelhos” e que as “duas comunidades, que merecem outro respeito”.

As autarquias salientam que decidiram “unir esforços” para que seja possível “repor a justiça”, defendendo que a “tutela tem de intervir”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou em 8 de Abril o cancelamento dos campeonatos seniores não profissionais de futebol e futsal da época 2019/20, devido à pandemia de covid-19.

Vizela (Série A, com 60 pontos), Arouca (B, com 58), Praiense (Série C, com 53 pontos) e Olhanense (D, com 57) eram os líderes até à conclusão do campeonato.

O Campeonato de Portugal é composto por 72 clubes, dividido em quatro séries, cada uma com 18 equipas, sendo que os dois primeiros classificados de cada série são apurados para um “play-off” que determina a subida de dois clubes à II Liga.