Estamos a viver no interior do álbum de Fiona Apple

Há muito tempo que não acontecia algo assim. Um álbum é editado e horas depois percebe-se de imediato que vai ser alvo de amplo consenso crítico a nível mundial, que não se restringe aos melómanos, mas também ao público em geral. Ghosteen de Nick Cave & The Bad Seeds, o ano passado, ou To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar, em 2015, são talvez os casos que mais se aproximam em tempos mais recentes, mas ainda assim a considerável distância do que sucedeu nos último quinze dias com Fetch the Bold Cutters, álbum da cantora e compositora Fiona Apple.

