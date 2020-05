A poesia tornou-se um território de pequenas editoras

Se a sobrevivência de editoras e livrarias independentes, menos centradas em critérios comerciais sempre foi importante para assegurar a diversidade do que se publica e garantir que os leitores interessados continuam a ter acesso a autores e obras que dificilmente encontrarão nos catálogos das principais editoras, o seu papel tornou-se hoje verdadeiramente crucial no que respeita à poesia portuguesa mais recente. Sem editores como a Mariposa Azual, a Averno, a Língua Morta, a Companhia das Ilhas, a Douda Correria, ou as não (edições), para citar, por ordem de entrada em cena, algumas das mais activas, o panorama da nova poesia portuguesa (pelo menos da publicada) seria pouco menos do que desolador.

