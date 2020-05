Isolados na ilha a que chamamos mundo com Moses Sumney

Em Fevereiro, quando o cantor-compositor americano Moses Sumney lançou a 1º metade do álbum com duas partes, Grae, vaticinávamos que este poderia ser o ano da sua afirmação definitiva. Mas estávamos longe de imaginar a actualidade da obra. O isolamento era o centro de um disco que logo no tema de introdução (Insula) não deixava lugar para equívocos, com uma voz a repetir: “Isolation comes from ‘Insula’ whitch means Island.”

