Banda sonora debaixo do telhado com a SBSR

A iniciativa abriu portas a 17 de Abril, em pleno confinamento, e tem como missão servir a banda sonora para os finais de tarde de sexta-feira, acompanhando quem está em casa com “a melhor música autêntica” nacional, palavras da SBSR.FM, que promove o Under The Roof by Rádio SBSR.

Os primeiros a entrar em cena debaixo do telhado foram os conimbricenses Birds Are Indie, a que se seguiram os Time For T e a trupe lisboeta The Dirty Coal Train.

Nesta sexta-feira, às 19h, o ciclo traz Momo, projecto de Marcelo Frota, compositor e cantor brasileiro a residir em Portugal. O repertório deverá passar, entre outras canções, pelo álbum Voá, editado em 2017, e pelo mais recente registo, I Was Told to Be Quiet, de 2019.

O festival digital encerra no dia 15 de Maio, com a cantora Maura Magarinhos, mais conhecida como Amaura.

Os concertos podem ser vistos e ouvidos em directo no Instagram, sendo transmitidos também na rádio. Basta sintonizar as frequências 91.0 no Porto ou 90.4 em Lisboa.