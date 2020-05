Aos 20 anos, a Monstra muda-se para casa

Se o espectador não pode ir à Monstra, então a Monstra vai a casa do espectador: de 25 a 31 de Maio, o Festival de Animação de Lisboa “desvia” todas as suas secções competitivas de curtas-metragens para o online.



Ao todo, 169 curtas-metragens, na quase-totalidade das quatro competições de curtas 2020, vão ser disponibilizadas em linha na plataforma Kinow, acessível através do site oficial www.monstrafestival.com. Chama-se Monstra em Casa, e os filmes estarão disponíveis durante sete dias (o acesso é pago, com um “bilhete único” no valor de cinco euros a dar acesso a toda a programação). E não apenas em Portugal, mas em todo o mundo (com excepções inevitáveis para alguns títulos)



Para Fernando Galrito, director de sempre do festival, citado em comunicado de imprensa, trata-se de “uma outra forma de comemorarmos os nossos 20 anos e de levarmos a todos os mais recentes e os melhores filmes de animação do mundo”. A edição 2020, marcando o 20.º aniversário da Monstra, deveria ter ocorrido entre 18 e 29 de Março, mas a pandemia de covid-19 obrigou ao seu cancelamento. A solução encontrada para a realização do festival reparte a edição 2020 em dois tempos.

No primeiro, de 25 a 31 de Maio, estarão online todos os concursos de curtas-metragens, no mesmo regime competitivo de uma edição “normal”, com prémios atribuídos por um júri (e pelos espectadores) no final da semana. O segundo decorrerá, se tudo correr bem, em Setembro (data que Fernando Galrito avisa não ser ainda definitiva), com uma edição “física” composta pela exibição da Competição Oficial de Longas-Metragens tal como originalmente prevista, bem como de algumas das retrospectivas planeadas para a edição de aniversário, e uma selecção das melhores curtas exibidas.

Entre curtas e masterclass

À cabeça da programação que transita para a internet está a curta de Regina Pessoa que esteve pré-nomeada para os Óscares e ganhou o prémio Annie de melhor curta, Tio Tomás – A Contabilidade dos Dias: é um dos 13 filmes a concurso na Competição Portuguesa SPA-Vasco Granja. A seu lado estarão A Mãe de Sangue de Vier Nev, To You on the Eve of Isolation, de Óscar Ferreira, Maré de Joana Rosa Bragança, Ode à Infância de João Monteiro e Luís Vital, Ødelagt de Eduarda Duarte, O Peculiar Crime do Sr. Jacinto de Bruno Caetano, Catarse de Margarida Roxo Neves e Tiago Gomes, Nestor de João Gonzalez, Assim Mas sem Ser Assim de Pedro Brito, Cruelty Free de Cristiane Reis, Purpleboy de Alexandre Siqueira e Half Love de Inês Rodrigues.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Angeliko", Melissa Laveaux "A dog by your side" "Patrick in town" Fotogaleria

As outras competições que decorrem online serão a Competição Internacional de Curtas, Curtíssimas (filmes com uma duração máxima de dois minutos) e a Competição Estudantes (filmes realizados em contexto escolar).

Em paralelo, serão realizadas, durante este período, seis masterclasses sobre temas específicos como a música para a animação, o stop-motion ou o potencial educativo da forma, dadas pelo alemão Raimund Krumme, o francês Christophe Herald, o brasileiro Arnaldo Galvão, o espanhol Eduard Puertas Anfruns, o turco Burak Sahin e o americano Ed Hooks. Ao ritmo de uma por dia entre 25 e 30, com as datas e horários precisos ainda a aguardarem confirmação. E a RTP-2 preencherá as suas manhãs de 30 e 31 de Maio (entre as 8h e as 13h) com dez horas de filmes programados pela Monstra, oriundos da secção familiar Monstra Pais e Filhos.