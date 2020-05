“O nascimento da União Europeia foi um assunto global e euroafricano”

Promovendo a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a declaração Schuman, de 9 de Maio de 1950, é vista como um momento fundacional da integração europeia. Todavia, muita da produção académica e do discurso público sobre a construção europeia tem omitido aspectos relevantes do seu passado, como o modo como o “projecto europeu” foi historicamente moldado pela persistência de ambições coloniais europeias, especialmente em África. Porque, e importa relembrar, os primeiros passos dados para a cooperação no continente inscreveram-se num contexto histórico em que o colonialismo não era ainda dado por terminado, nem na sua prática nem nas ideias.

