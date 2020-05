Histórias por descobrir, e contar. A integração europeia e a questão colonial

Com diferentes temporalidades e, certamente, com um nível distinto de substância e sofisticação, discussões sobre os efeitos históricos da dominação colonial europeia em vários continentes têm ocupado o espaço público de inúmeras sociedades do continente europeu. A persistência e a complexificação de dinâmicas da desigualdade associadas, directa ou indirectamente, à expansão e domínio multisseculares e globais da Europa têm vindo a ser assinaladas por muitos. Justamente, diga-se. Esses debates, porém, têm gerado as suas próprias “amnésias”. E os seus usos indevidos. Algumas vezes as histórias coloniais e imperiais são reduzidas, simplesmente, a uma contenda presente e presentista. Noutras oferece-se apenas uma singela caricatura, com sentidos e julgamentos diversos, seguramente, mas uma caricatura, de traços fortes mas amiúde imprecisos ou equívocos, quando não mesmo pura e simplesmente errados.

