Facebook revela membros do grupo independente que vai rever as decisões da rede social

Mark Zuckerberg revelou os primeiros 20 membros do novo comité de moderação independente do Facebook, criado para monitorizar o trabalho da equipa e decidir sobre o conteúdo que permanece publicado nas redes sociais da empresa (Facebook e Instagram). Além de influenciar novas políticas da rede social, o grupo – que foi inicialmente anunciado em 2018 e terá cerca de 40 trabalhadores externos de todo o mundo – terá o poder de alterar decisões feitas pelo Facebook.

“Eu não acho que empresas privadas, como o Facebook, devam ter o poder de tomar decisões sobre a liberdade de expressão sozinhas”, justificou Zuckerberg, repetindo as suas palavras de 2018, num texto publicado esta quarta-feira no Facebook. E frisou: “O Facebook não terá o poder de remover quaisquer membros do comité.”

Os membros incluem antigos políticos, jornalistas, activistas, advogados e professores universitários de todo o mundo que falam 29 línguas entre si. Entre eles estão Tawakkol Karman, uma jornalista e activista dos direitos humanos do Iémen que recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2011, Ronaldo Lemos, um advogado brasileiro especializado em propriedade intelectual, Emi Palmor, antiga directora geral do Ministério da Justiça de Israel, e Alan Rusbringer, o antigo editor do jornal Guardian que lidou com a publicação das denúncias de Edward Snowden em 2013.

Foto Tawakkol Karman venceu o Nobel da Paz em 2011 Reuters/Denis Balibouse

O painel deve actuar como um tribunal de última instância, quando os utilizadores já tentaram resolver um determinado problema directamente com a equipa do Facebook e, desta forma, ajudar a empresa a resolver as controvérsias associadas à liberdade de expressão.

Há dois anos, antes do anúncio do comité, Mark Zuckerberg foi alvo de fortes críticas por defender o direito aos utilizadores terem “pontos de vista muito diferentes” sobre aquilo que é falso é verdadeiro, incluindo o Holocausto. “Sou judeu, e há muitas pessoas que consideram que o Holocausto não aconteceu. Acho isso profundamente ofensivo. Mas não acredito que a nossa plataforma deva eliminar isso. Há temas em que as pessoas se enganam”, disse Zuckerberg que, mais tarde, admitiu não ter sido o melhor exemplo depois de ter sido acusado de negar o Holocausto.

A nova equipa também deve ajudar o Facebook a decidir sobre temas complexos, em que arte ou acontecimentos históricos se cruzam com conteúdo que a rede social proíbe (por exemplo, imagens de nudez). Em 2016, o Facebook foi acusado de censura depois de remover uma fotografia que ganhou o Pulitzer em 1973 e mostrava uma série de crianças, incluindo uma menina nua, a fugir de um bombardeamento durante a guerra do Vietname.

Foto A foto icónica do Vietname foi censurada pelo Facebook NICK UT

Anos antes, em 2011, o Facebook foi processado por bloquear a conta de um professor francês que tinha A Origem do Mundo, de Gustave Courbet, como fotografia de perfil, por se tratar da pintura de uma vulva. A batalha legal, que acabou com a rede social a fazer uma doação para uma associação de arte urbana francesa, durou oito anos.

Para garantir a independência, os membros do novo comité serão escolhidos pelos membros do comité anterior, sem qualquer intervenção da empresa. O Facebook ajudou a arrancar o processo ao escolher os quatro membros iniciais que são responsáveis pela gestão do grupo, onde se inclui Helle Thorning-Schmidt, a primeira mulher a ser eleita primeira-ministra na Dinamarca.

O presidente executivo do Facebook está consciente de que a solução não vai agradar a todos. “Eu sei que as pessoas vão continuar a discordar sobre o conteúdo que é removido, ou não é removido”, reconheceu Mark Zuckerberg, notando que a rede social está a atravessar uma altura particularmente complicada a nível da moderação devido à pandemia da covid-19. “As mesmas ferramentas que ajudam as pessoas a conectarem-se e a exprimirem ideias importantes, podem ser utilizadas para propagar conteúdo perigoso.”

Os membros do comité não podem permanecer mais do que nove anos na equipa (cada mandato dura três anos e só se podem ser renovados três vezes) e não existirão membros anónimos, ou com a identidade escondida do público. Em 2018, a rede social explicou que espera assegurar a independência do painel de moderação ao pagar aos membros através de um fundo fiduciário, só que este fundo será mantido pelo Facebook.