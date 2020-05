O regresso do comércio local à normalidade possível

A chegada do estado de calamidade permitiu o regresso, ainda que limitado, do pequeno comércio. São muitas as pessoas que se têm de habituar às condições impostas pela DGS e pelo Governo para poderem reabrir os seus negócios. Neste episódio do P24, ouvimos duas dessas pessoas: Alda Vieira, dona de uma loja de roupa, e Marco Santos, trabalhador num restaurante.

