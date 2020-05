Portugueses gastaram quase mil milhões de euros em casinos online entre Janeiro e Março

Os portugueses gastaram quase mil milhões de euros em apostas em casinos online entre Janeiro e Março deste ano, de acordo com as contas do Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos, citadas pelo Jornal de Notícias (JN) desta quinta-feira.

Só no primeiro semestre de 2020, os portugueses gastaram 961 milhões de euros em jogos de fortuna ou azar virtuais. Trata-se de um crescimento de 58% no montante apostado, comparando com o mesmo período do ano passado — ou seja, mais 352 milhões de euros.

A receita das casas de aposta cresceu 47% (passando de 47 milhões para 70 milhões) e o valor em impostos arrecadados pelo Estado também aumentou: de 15 milhões para 21 milhões.

Para estes valores contribuíram, de acordo com o JN, o facto de existirem três novas entidades exploradoras de apostas e jogos de fortuna e azar com autorização para operar online. Este ano são 12 as entidades com autorização para operar.

O confinamento pode ter contribuído para este número, mas a análise não permite traçar grandes conclusões, uma vez que, dos 91 dias deste trimestre, apenas 15 foram passados em confinamento ao abrigo do estado de emergência declarado a 16 de Março.

O impacto do confinamento no jogo online são “dados que só vamos conhecer melhor no próximo trimestre”, disse Pedro Hubert, psicólogo e director do Instituto do Apoio ao Jogador, ao JN. “É possível e é provável que haja uma migração das apostas desportivas para o jogo de fortuna e azar.” A maior preocupação para este especialista continua a ser os casinos e casas de apostas ilegais, uma vez que não há qualquer forma de protecção do jogador.

Em Abril, o mesmo especialista tinha falado com o PÚBLICO e alertado para a possibilidade de se observar um aumento do jogo compulsivo durante o período de confinamento. Com os jogos de futebol suspensos e os casinos cada vez mais acessíveis, a aposta online torna-se uma hipótese para quem está tanto tempo fechado em casa. A esse cocktail junta-se ainda outro factor: o resultado da aposta é conhecido no mesmo minuto, o que pode ser o “gatilho” cerebral perfeito para viciar jogadores.